شكرا لقرائتكم خبر عن جمعهما "المصير" منذ 23 عاماً.. محمود حميدة و خالد النبوى يلتقيان مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى النجمان الكبيران محمود حميدة وخالد النبوى بعد 32 عاما ، خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، حيث قدما سوياً من قبل فيلم "المصير" عام 1997، للمخرج يوسف شاهين، وشارك في بطولته ليلى علوى، صفية العمرى، نور الشريف، عبد الله محمود، روجينا، احمد فؤاد سليم .

Advertisements

مسلسل "لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، وتتوالى الأحداث .

المسلسل بطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين ، وعدد آخرمن الفنانين، المسلسل تأليف ايمن سلامة فى ثانى تعاون بينه وبين خالد النبوى، والعمل من إخراج محمد على .