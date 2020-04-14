شكرا لقرائتكم خبر عن "أنت أقوى" رسالة مصر للإنسانية بمشاركة نجوم الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى البوستر الدعائى لأوبريت "أنت أقوى" بصحبة نجوم الطرب فى الوطن العربى سميرة سعيد، صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الجارى كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

تقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

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تفاصيل الكليب كشف عنها مدحت العدل وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أوبريت "أنت أقوى" رسالة مصر إلى الإنسانية، ومن المقرر أن يسجل محمد منير وتامر حسنى الكوبليهات الخاصة بهما اليوم على أن يتم التصوير تزامنًا مع تسجيل الأغنية وسوف يسجل صابر الرباعى الأغنية في تونس ويتم تصوير مشاهده هناك أيضًا، ونفس الشىء مع وائل الجسار الذى سيقوم بتصوير مشاهده وتسجيلها ببيروت، أما الديفا سميرة سعيد تقوم الآن بتسجيلها وتصويرها بالجونة.

وأضاف العدل أن الأوبريت من المقرر أن يشارك فى تصويره عدد من الأطباء والممرضات، وسوف يعرض فى جميع القنوات فى نفس الوقت، موضحا أن العمل يتم التحضير له منذ 11 يوما، وسيخرج بشكل يليق بأن يكون رسالة مصر للإنسانية.