شكرا لقرائتكم خبر عن "الهوس" أول تجربة درامية لهبة طوبجي.. وأسامة الرحباني يشيد بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة والممثلة اللبنانية هبة طوجي، إن مسلسل الهوس الذي من المفترض عرضه رمضان المقبل هو أول تجربة درامية تلفزيونية لها، ولكنها ليست أول تجربة تمثيلية، فقد حصلت علي العديد من الورش والدورات التمثيلية هذا إلى جانب تقديم العديد من المسرحيات في مسرح الرحباني.

وأكدت هبة طوجي خلال مداخلتها ببرنامج القاهرة الآن، علي قناة الحدث العربية، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن التمثيل في المسرح يختلف بالتأكيد عن التمثيل في التلفزيون، ولكن إذا كان للممثل خلفية واسعة من الخبرة من خلال المسرح الرحباني والمسرح العالمي فحينها يشعر أنه يمتلك جميع أدواته ولديه ثقة في النفس.

وعن تجربة مسلسل هوس قالت المسلسل ليس اعتياديا وتدور أحداثه حول دكتور تجميل مشهور، وهو يعشق زوجته التي تمتاز بالرقة والذكاء والعاطفة، ولكن تقوم زوجته بعمل حادثة أليمة تدخل علي أثرها في غيبوبة، ويقابل فتاة أخري لديها الكثير من المشاكل النفسيه وتود تغيير شكلها وأضافت أقوم بعمل الدورين في المسلسل وهم شخصيتان مختلفان عن بعضهم البعض شكلا ومضمونا .

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وفي مداخلة متصلة للمؤلف والملحن أسامة الرحباني قال تقدم هبة أغنية تتر المسلسل والتي تحمل عنوان لحظة ياريت، ومن هذه الأغنية ينبثق موسيقي المسلسل ، وتقوم هبة خلال المسلسل بتقديم دندنات أثناء مشاهدها في المنزل .

وأضاف الرحباني، هناك راحة في العمل مع فهد عابد الصديق، وهبة طوبجي، فهبة جاءت من خلفية رحبانية، هذا ما جعلها لديها كاريزما خاصة وأستطاعت أن تسيطر علي المشاهد.

وعن أزمة كورونا قال الرحباني، نحن في وضع مرعب للغاية، ولا يوجد لدينا مجال لمخاطرة أمام هذا الوباء، ولدينا الكثير من المخاوف ونتمني أن يزول سريعًا.