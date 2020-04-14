شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: مسلسلات رمضان يجب أن تكون تكاملية وليست تنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إياد نصار، فى مداخلة له عبر "سكايب" في برنامج القاهرة الآن، على قناة الحدث العربية، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن مسلسل ليالينا 80، المقرر عرضه رمضان المقبل، يتحدث عن الطبقة المتوسطة من الشعب، تلك الطبقة المثقفة التي انخرطت وتحولت لتبحث عن الأمان الاقتصادي.

وأكد نصار أنه معنيّ بتقديم تلك الطبقة التي ينتمي هو إليها في الكثير من أعماله، مثل مسلسل حواديت الشانزليزيه ، وأفراح القبة وموجه حارة، وهناك أيضا العديد من الأعمال الفنية منذ زمن ناقشت قضايا تلك الطبقة من خلال سفرها للخليج وغيره من مواضيع، ويعتبر المسلسل به حالة نستولچيا نوعا ما، وبها الكثير من التفاصيل التي عشناها.

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وأضاف نصار أن المسلسلات هي المادة الحقيقية التي يجتمع حولها الناس، وأري أنه لا بد أن نلغي الفكرة التي صدرناها نحن كفنانين للجمهور وهي أننا في سباق تنافسي، فهذا ليس حقيقيا لأنه يجب أن يكون الموضوع تكاملي وليس تنافسيا فلا بد أن يوجد المسلسل الكوميدي والمسلسل الأكشن والإجتماعي والخيال العلمي ، حتي يحدث عملية إشباع لدي المتلقي ، لذا لابد أن تكمل بعضها البعض ، وفكرة الممثل رقم واحد هي فكرة مدرسية وليس لها علاقة بالفن.

ومن جانبه أكد نصار أنه يأخذ جميع احتياطاته خلال فترة أزمة كورونا، وأنه يلتزم الحظر المنزلي طالما لم يكن هناك داع للنزول، وأكد انه بمجرد إختلاطه بالناس يشعر بالوسواس بإنتقال الفيروس إليه لدرجة أنه يشعر بكل أعراضه، وقال نحن في فترة صعبة وأري أن الحكومة تقوم بدورها علي أكمل وجه.

مسلسل ليالينا 80 من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج شركة سينرچي، وبطولة إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهي عابدين، محمد رشاد، ميدو عادل.