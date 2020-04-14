صدقت الصين، الثلاثاء، على إجراء تجارب سريرية على لقاحين مضادين لفيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصينية عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات في بيانها اليومي، إنه تم تسجيل 89 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأعلن بر الصين الرئيسي، الأحد، تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بكورونا بزيادة 9 حالات على اليوم السابق.

وتمثل الحصيلة الجديدة أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع، وسط استمرار الزيادة في المرضى الذين يصلون إلى البلاد من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، الإثنين، إن البر الرئيسي أعلن عن 98 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في ارتفاع قياسي، إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.