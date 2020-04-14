شاهد مدحت العدل وتامر حسني في كواليس تسجيل "أنت أقوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انتهى المطربان محمد منير وتامر حسني، مساء أمس الاثنين، من تسجيل المقاطع الخاصة بهما، والمقرر تقديمها ضمن أغنية "أنت أقوى"، من كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وقال العدل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بدأت العمل على الأغنية منذ أسبوع تقريبًا، لتقديم رسالة إنسانية للعالم من مصر، بمشاركة نجوم الأغنية العربية، منهم كارول سماحة، وصابر الرباعي، وسميرة سعيد، ووائل جسار، في ظل أزمة فيروس كورونا"، مضيفًا أنه بالتزامن مع تسجيل الأغنية، بدأ المخرج طارق العريان في تصوير الكليب الخاص بها.

وأضاف: "كلمات الأغنية تقول كل يوم الشمس تطلع، تملى بالنور الوجود، كل لحظة خير تعدي في القلوب ولا الورود، هي نور الإنسانية اللي بيعدي الحدود، أنت أقوى، أنت أبقى، سر أسرار الحياة، مد ايدك، فوق وصلي للمحبة والإله غني للحب الكبير للأمل تحيا الحياة، كلنا في الأصل واحد، أب واحد، أم واحدة، لينا عمر ورب واحد، في الخطر نبقى وحدة، علم نور حضارة فكرة، نرسم الأحلام لبكرة".

