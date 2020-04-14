محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ليلى في الصور بإطلالة كاجوال، وسط الطبيعة، ونالت الصور إعجاب متابعيها. وتشارك ليلى زاهر في مسلسل "الفتوة" بطولة ياسرجلال، أحمد خليل، أحمد زاهر، أحمد صلاح حسني، مي عمر، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، عهدي صادق، مجدي فكري، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنياوي، إنتاج شركة سينرجي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| ليلى زاهر بإطلالة كاجوال في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.