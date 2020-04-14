فيديو| "سك على الموضوع".. سمية الخشاب تقلد شريهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال فترة العزل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وظهرت الخشاب في الفديديو وهي تقلد الفنانة شريهان بمجموعة حركات على أنغام "سك ع الموضوع" من فوازير "حاجات ومحتاجات". Advertisements وعلقت سمية على الفيديو: "سك سك سك ع الموضوع". وطرحت الفنانة سمية الخشاب، يوم 5 فبراير الماضي، كليب أغنية "عربية أنا"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب". أغنية "عربية أنا" كلمات هشام صادق وحسن محمد، ومن ألحان سمية الخشاب، ومن توزيع محمود الشاعري، وميكس وماستر كريم عبدالوهاب، ومن إخراج رندلي قديح

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