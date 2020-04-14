شاهد.. رسالة من نور اديب نجل عمرو اديب من الحجر الصحي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 03:59 صباحاً - نشر نور اديب نجل الإعلاميين المصريين عمرو أديب ولميس الحديدي فيديو له من داخل الحجر الصحي الذي يتواجد به حاليا بفندق الميريديان، عبر حسابه على الفايسبوك.

ونفى نور اديب، في الفيديو، ما تردد حول سوء جودة الطعام لافتا إلى أن الوجبات جيدة في الفندق سواء في الفطار أو الغداء إلى جانب إمكانية طلب أكل من المطاعم.

وتوجه نور اديب بالشكر إلى جميع العاملين بالفندق لمساهمتهم في راحة العائدين، كما توجه بالشكر إلى الأطباء والممرضين المقيمين في الفندق لأجلهم والأطباء في العالم كله.