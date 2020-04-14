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كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 03:59 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها صورة لها عبر حسابها على تويتر بصورة جديدة لها من داخل الحجر المنزلي من بيتها في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقد ظهرت هيفاء وهبي في الصورة بدون ماكياج مرتدية بيجاما وتحتسي القهوة وقد علقت على الصورة قائلة:” صباح الخير ايه الناس الجميلة”، ليعلق على الصورة الاعلامي اللبناني يزبك وهبي قائلاً: “قمر آل وهبي جميعا ً”.
يشار أن الفنانة هيفاء وهبي شاركت في كليب أغنية اليسا الجديدة “هنغني كمان وكمان” حيث ظهرت كـ ضيفة شرف وهي تغني وترقص من منزلها بالبيجاما بسبب اتباع التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رقصها بالبيجاما.. هيفاء وهبي بدون ماكياج! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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