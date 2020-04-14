شاهد تجهيزات ميريام فارس للاحتفال بعيد الفصح مع ابنها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستغل الفنانة اللبنانية ميريام فارس فترة العزل المنزلي في قضاء أطول فترة ممكنة مع ابنها الوحيد «جايدن»، وهي أكبر ميزة خرجت بها النجمة من أزمة كورونا بحسب ما أكدت، نتيجة انشغالها طوال الوقت بأعمالها الفنية، وبالتالي تتفرغ حالياً لأسرتها بعد وقف كل الأنشطة الفنية ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة أزمة انتشار وباء كورونا.

في نفس الوقت، تحرص ميريام فارس على مشاركة محبيها بتفاصيل وكواليس يومياتها في العزل، وكان فيديو تجهيزات الاحتفال بعيد الفصح مع ابنها، أحدث ما نشرته، حيث ظهرت الفنانة مع نجلها الذي اخفت ملامح وجهه، تجهز بعض الحلويات والزينة، استعداداً للاحتفال، وكتبت معلقة على الفيديو: «تحضيرات العيد.. خليك بالبيت».

Advertisements

يُذكر أن ميريام فارس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني داني متري في أجواء سرية بعيداً عن أعين الإعلام في فندق فينيسيا بصالة Eau de Vie في أغسطس 2014 بحضور 14 شخص فقط من أسرتي العروسين، وحينها طرحت الفنانة كليب أغنية «دقوا الطبول» الذي تضمن لقطات من حفل زفاف وشهر عسل الفنانة في جزيرة سانتوريني اليونانية، وقد رُزقت الفنانة بمولودها الأول «جايدن» فبراير 2016.

من ناحية أخرى، كان كليب «قومي» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني، بينما كانت حفلة عيد الحب هي آخر سهرة احيتها الفنانة في إمارة رأس الخيمة ضمن فعاليات مهرجان السعادة في الإمارات.