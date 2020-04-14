أول لقاء لعبدالله بوشهري مع ابنته وزوجته بعد الحجر الصحي.. فيديو مؤثر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أخيراً، انتهى مسلسل معاناة الفنان عبدالله بوشهري مع فيروس كورونا المستجد، والذي بدأ منذ حوالي شهرين مع احتجازه في أحد مستشفيات الحجر الصحي بالكويت فور وصوله للمطار قادماً من إيران.

بوشهري خرج من الحجر الصحي بعد أن قضى شهراً بداخله، إلا أنه لم يتمكن من رؤية زوجته وابنته الوحيدة، اللتين كانتا عالقتين في لندن، وفور وصولهما لأرض الكويت، دخلتا في الحجر الصحي أيضاً ليتم التأكد من سلامتهما، وسلبية نتائج تحاليهما ضد فيروس كورونا المستجد.

عبدالله حرص على توثيق لقائه الأول بزوجته وابنته بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وذلك عبر مقطع فيديو مؤثر، كشف فيه عن الفرحة الشديدة لابنته برؤية والدها، معلقاً عليه: «اللقاء من بعد غياب شهرين ...حمدالله على سلامة دالي دلاي»، حيث تمنى فانز الفنان الشاب له ولأسرته كامل الصحة والسعادة.

Advertisements

يُذكر أن عبدالله بوشهري يعيش ويستقر في الكويت منذ احترافه مجال الفن، وقد اعلن الفنان الشاب في أغسطس 2015 عن زواجه من فتاة كويتية من خارج الوسط الفني وفي 19 أكتوبر 2016 رزق بإبنته الأولى التي اطلق عليها اسم «داليا»، كما أنه شقيق الفنان محمود بوشهري.

من ناحية أخرى، يُعد مسلسل «الحلقة الأخيرة» أحدث الأعمال التي بدأ بوشهري في تصويرها مؤخراً، وهو من تأليف فهد العليوة ومن إخراج خالد الرفاعي، ويشارك بوشهري في بطولته إلى جانب شجون الهاجري، فهد العليوة، إنتاج شركة إيجل فيلمز لصاحبها اللبناني جمال سنان، ومن المنتظر عرض العمل خلال المارثون الرمضاني المقبل.