محمد هنيدي يسخر من طفولته بصورة طريفة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحاول النجم المصري محمد هنيدي في تخفيف آثار أزمة كورونا ومرحلة العزل المنزلي على متابعيه بمشاركتهم بصور ومقاطع فيديو طريفة سواء من أعماله الفنية وحتى حياته الشخصية.

هنيدي فاجأ متابعيه ونشر صورة طريفة من طفولته، ظهر فيها بإحدى الحدائق، وسخر من نفسه بتعليق كتب فيه: «اثناء محاولتي الغناء امام الكاميرا مستخدما سندوتش التونة كميكرفون»، حيث لاقت الصورة تفاعلاً قوياً بين فانز النجم الكوميدي، مثنيين على طرافته، ومؤكدين أنه مازال يحتفظ بقدر كبير من براءة ملامح طفولته.

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يُذكر أن مسلسل “أرض النفاق” كان آخر أعمال هنيدي الدرامية، حيث شارك في بطولته أمام هنا شيحة ودلال عبدالعزيز وسامي مغاوري ‏ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، وإخراج ماندو العدل.

وكانت آخر أعمال محمد هنيدي، السينمائية فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” الذي طرحه في عيد الفطر ‏‏2017 ‏وشارك فيه مع درة، ‏وباسم سمرة، وبيومي فؤاد، وإيمان السيد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ‏شريف ‏إسماعيل‎.‎

من ناحية أخرى، كشف محمد هنيدي عن مصير الجزء الثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» بعد أنتشار أنباء عن التجهيز له، وقال: «عرضت الفكرة على المؤلف مدحت العدل لكنه طلب التروي وعدم الاستعجال، لأن الموضوع ليس سهلا، خصوصا أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وما زال يتذكره الجمهور بشكل جيد».