مايا دياب تنشر صورة لابنتها من احتفالات عيد الشعنينة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعيد الشعنينة في أجواء هادئة داخل منزلها، وحرصت على مشاركة محبيها بصورة لابنتها الوحيدة «كاي»، حاملة الزعف، معلقة عليها: «شعنينة مباركة وآمنة من البيت، بسمتك وضحكتك هني العيد».

في نفس الوقت، أعربت مايا عن استيائها من تقسيم المسيحين إلى فريق يتبع التقويم الشرقي، وأخر يتلزم بالتقويم الغربي، وكتبت: «عيد مبارك للمسيحيين يلي بيتبعوا التقويم الشرقي”.

وتابعت “ملاحظة مهمّة: أنا كمسيحية أخجل بتقسيم كنيستي، وأخجل أن نصلب المسيح مرّتين، وبخجل إنو اليوم شعنينة وعند الآخرين فصح، بتمنى توحيد الكنيسة يصير على إيامنا وقبل ما تفنى الدنيا».

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من ناحية أخرى، بسبب توقف كل الأنشطة الفنية والاجتماعية في لبنان، ودعماً لحملة «خليك بالبيت» لمكافحة انتشار فيروس كورونا، قررت مايا دياب تقديم برنامج إلكتروني جديد بعنوان «Side talks with Maya» أو «أحاديث جانبية مع مايا».

البرنامج من أفكار ابنة مايا الوحيدة «كاي»، وتقدمه الفنانة اللبنانية مباشرة عبر تطبيق انستجرام، ولا تتعدى مدة الحلقة الواحدة 30 دقيقة، حيث تستضيف مايا أشخاصاً متخصصين بأمور مختلقة للمساعدة بتخطي هذه المرحلة الصعبة، والتي تجبر فيها أفراد الأسرة على قضاء أغلب أوقاتهم بالمنزل.

ضيوف مايا سيقدمون أفكار مفيدة لتخطي هذه الازمة العالمية، وأيضاً من داخل منازلهم، كما يجيبون على أسئلة فانز الفنانة اللبنانية ومتابعيها في مختلف الأمور التي يتم مناقشاتها، بالإضافة لمشاركة تفاصيل من حياة الفنانة اليومية مع محبيها، حيث تدور حلقات البرنامج حول أمور تثقيفية وتوعوية وترفيهية.

يُذكر أن أوبريت صناع الأمل «لا مستحيلا» كان آخر أعمال مايا، حيث شاركت فيه إلى جانب نخبة من ألمع مطربي العالم العربي، ومن أبرزهم؛ سعد لمجرد، أحلام،أصالة، نجوى كرم، محمد عساف، حاتم عمور، صابر الرباعي، أسماء لمنور، يارا، كارمن سليمان، عاصي الحلاني، بلقيس، ملحم زين، لطيفة التونسية، فايز السعيد، نبيل شعيل، وغيرهم.