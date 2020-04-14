معتصم النهار يثير غيرة معجباته بوصلة غزل لزوجته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار النجم السوري معتصم النهار غيرة معجباته بوصلة غزل جديدة لزوجته، حيث نشر صورة جمعته بها من داخل السيارة، مستخدماً فلتر للقبلات التي زين بها وجهها.

معتصم غازل زوجته بتعليق كتب فيه: «يا سكر انتي تشبهين القمر ..احقا اشبهك يا لوز»، حيث تمنى فانز النجم السوري للزوجين الحب والسعادة الدائمة، في الوقت الذي لم تخف بعض معجبات معتصم غيرتهن، معربات عن أمنيتهن في الارتباط برجل يشبه الفنان السوري في ملامحه وطريقته في رومانسيته مع زوجته.

يُذكر أن معتصم النهار تزوج من لين زنبركجي عام 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى عام 2016، وأطلقا عليها اسم «ساندرا».

Advertisements

لين كانت قد كشفت كواليس تعارفها وقصة حبها لمعتصم قائلة: «ما جمعني بمعتصم صدفة غريبة جداً وهذه الصدفة ستبقى سراً بيني وبينه، ولكن معتصم كان يعرف عني كل شيء ويعرف المكان الذي أتردد إليه، وفي أحد الأيام، انتظرني هناك إلا أني لم آتِ فقرر العودة إلى المقهى الذي يرتاده دائماً».

وتابعت: «ولكنه فوجئ بدخولي إليه مع صديقاتي بمحض الصدفة وجلس إلى جانبنا، وعندما كنا نضحك كان يضحك معنا وينظر إلي بشكل مستمر وأنا استغربت في البداية نظراته المتكررة، لكنه بدا لي في الحقيقة وسيماً جداً أكثر من الشاشة حتى، وبدأت أُعجب به إلى أن جمعنا الحب».

من ناحية أخرى، يشارك معتصم النهار في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «أسود فاتح» أمام هيفاء وهبي، بالإضافة لمسلسل «سكر زيادة» أمام النجمتين نبيلة عبيد، ونادية الجندي.