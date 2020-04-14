شجون الهاجري توجه رسالة شكر لفريق عمل مسلسلها «دموع فرح».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الفنانة الكويتية شجون الهاجري رسالة شكر لفريق عمل مسلسلها الجديد “دموع فرح”، والذي عرض مؤخرا على منصة “شاهد”.

الفنانة الكويتية نشرت مجموعة صور من كواليس المسلسل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “مع نهاية مسلسل دموع فرح على منصة شاهد، حابة أوجه شكر كبير لجهة الانتاج بقيادة جمال سنان وخالد الرفاعي على حرصهم واهتمامهم ودعمهم للعمل بكل الامكانيات المتاحة، ‎فهد العليوه شكرا لحرصك وإخلاصك خوفك على كتاباتك و ثقتك فيني”.

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‎وأضافت: “مشكورين جد ومن كل قلبي على هالمشروع والتجربة الجديدة اللي أتمنى تكون نالت اعجاب المشاهدين، وطبعا أشكر كل طاقم العمل فنيين وفنانين وإدرايين على تعبهم وإبداعهم واهتمامهم بكل التفاصيل وبحرفية عالية لولاها بعد الله سبحانه ما كان طلع العمل بهالشكل”.

واختتمت كلامها، بقولها: “والشكر الأكبر للجمهور الغالي أهلي اللي من عرض أول حلقة إلى اليوم ما بخل عليّ باهتمامه وتشجيعه وحبه ورأيه، أحبكم وايد.. سامحونا على القصور ويارب القادم أجمل”.

ومسلسل “دموع فرح” يشارك في بطولته إلى جانب شجون الهاجري، مجموعة من أبرز نجوم الخليج من بينهم عبد العزيز الحداد، هدى الخطيب، محمد الدوسري، الطفلة الزين بو ربيع، وغيرهم، وهو من تأليف فهد العليوة، وإخراج هنري بارجيس.