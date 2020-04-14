دنيا بطمة توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها بعد حبسها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة مؤثرة لشقيقتها “ابتسام”، بعد مرور عدة أسابيع على حبسها بسجن اللوداية على خلفية تورطها في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي».

دنيا نشرت صورة لشقيقتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “طبيعي ما يعرفون نعمة الأخت أو طعم الأخوة لأنهم ما ذاقوه.. تعلمنا حتى لو متنا ما نطيح”.

الفنانة المغربية أضافت: “انت أطيبهم وأجملهم.. وكوني متأكدة ان حقي وحقك لن يضيع والله سيتولاهم جميعا.. @btissambatmaofficial.. يمهل ولا يهمل”.

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وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قد أمر بإلقاء القبض على ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، وإيداعها سجن اللوداية على خلفية تورطها في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي».

وفي أول تعليق لدنيا بطمة على قرار حبس شقيقتها، نشرت صورة عبر خاصية “الستوري” على موقع “انستجرام”، متضمة عبارة never give up أي “لا تيأس أبداً”، وذلك لتؤكد إيمانها ببراءتها وشقيقتها من هذه الاتهامات.

كما نشرت آية من سورة إبراهيم في القرآن الكريم، جاء فيها “ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.

وكان قاضي التحقيقات قد أمر باستكمال استجواب ابتسام وهي معتقلة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق مع المصممة المغربية عائشة عياش، والتي اعترفت أن ابتسام بطمة كانت تمتلك الرقم السري لحساب «حمزة مون بيبي» على موقع التواصل الاجتماعي Snapcha.