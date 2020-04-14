مقربون من الشاب خالد ينفون إصابته بكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت مؤخرا الكثير من الأنباء حول وفاة الفنان الجزائري الشاب خالد، حيث أكدت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنه توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد فى مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس.

مصادر مقربة من الشاب خالد نفت صحة هذه الأنباء تماما، وأكدت أن الفنان الجزائري يتمتع بصحة حيدة، وأن كل ما يقال حول إصابته بفيروس “كورونا” ما هو إلا مجرد شائعات، كما شددوا على أن الشاب خالد لا يعانى من أى مشاكل صحية حاليا.

وكان الشاب خالد قد أحيا في نهاية شهر ديسمبر الماضي، حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي، بمشاركة الفنانة شيرين والفنان حسين الجسمي، وسط حضور ضخم من الجمهور، وذلك في دورته الـ25.

Advertisements

كما شارك الفنان الجزائري، بحفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، نهاية أكتوبر الماضي، والتي قدم فيها عددا كبيرا من أغنيه مثل c’est la vie، وdidi، وعايشة”، وغيرها من أشهر أغايه التى حققت نجاحا واسعا فى الوطن العربى والعالم.

واحتفل الشاب خالد برأس السنة مع والدته، وقام بنشر مقطع فيديو جمعه بها، وذلك في ظهور نادر لها.

والدة الفنان الجزائري وجهت التهنئة للشعب الجزائري، في مقطع الفيديو، الذي نشره الشاب خالد، على حسابه بموقع “أنستجرام”، فيما حثها ابنها على تهنئة جميع دول المغرب العربي بصفة عامة.

الشاب خالد علق على الفيديو بقوله: “أتمنى عاما سعيدا لكل جمهوري ولكل شخص.. مع أطيب التمنيات وبارك الله في كل الأمهات”.