تعرف على مهنة مغني عمر كمال قبل الغناء والشهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف مغني المهرجانات المصري عمر كمال عن مهنته القديمة قبل دخوله مجال الفن وشهرته.

عمر كمال نشر صورة قديمة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، كشف من خلالها أنه كان عاملا في بنزينة.

مطرب المهرجانات أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “الحمد لله على كل شئ كنت فين وبقيت فين”.

وكان الفنان عمر كمال قد حقق نجاحا كبيرا مؤخرا بأغنية “بنت الجيران” بمشاركة الفنان حسن شاكوش، ثم طرحا بعدها أغنية “عود البطل”، والتي حققت نجاحا كبيرا أيضا.

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تقدم المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والإدارة العليا، ببلاغ للنائب العام، ضد مغني المهرجانات عمر كمال.

وجاء ذلك بسبب ظهور عمر كمال وأيضا المغني رضا البحراوي في مقطع فيديو وهم لا يتبعون تعليمات وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد.

عمر كمال ظهر وهو يتحدث عن أهمية الالتزام بالقواعد بعدم تقبيل الآخرين أو إلقاء التحية عليهم من خلال التصافح بالأيدي والعناق، إلا أنه بعد لحظات فعل عكس ما قاله بعدما انضم إليه رضا البحراوي، وهو ما استفز عدد كبير من الجمهور وطالبوا بمعاقبتهما.

وطالب ياسر قنطوش في البلاغ الذي حمل رقم 16839 لعام 2020، بمعاقبة “كمال” و”البحراوي” بالحبس والغرامة لأنهما أظهرا صورة مسيئة للشعب المصري.