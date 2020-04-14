اوليفيا وايلد تكسر الحجر المنزلي من أجل كلبها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد النجمة والممثلة الأمريكية اوليفيا وايلد، واحدة من أجمل النجمات حول العالم، حيث تعيش حالياً شأنها شأن الجميع ملتزمة بكافة القواعد لحماية نفسها وأسرتها من فيروس كورونا المستجد، بالتزام البقاء في المنزل داخل لوس أنجلوس.

والتقطت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجمة الشهيرة خلال اليومين الماضيين، وذلك أثناء سيرها برفقة كلبها، حيث أكدت التقارير أن أوليفيا البالغة من العمر 36 عاما، تحرص علي عدم شعور كلبها بالملل، وذلك من خلال اصطحابه في الشارع أمام المنزل بشكل يومي.

وأكد تقرير منشور على موقع جريدة الديلي ميل، أن النجمة الشهيرة ظهرت مؤخراً مع ابنتها الصغيرة، والتي حرصت علي التواجد مع والدتها أثناء تلك النزهة، كما ظهرت قبلها وايلد وحدها في أكثر من مناسبة وهي تسير برفقة الكلب.

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على جانب آخر سبق وأكدت وايلد علي وجوب الأهتمام بالحيوانات خلال تلك الفترة، حيث عاني كثيراً من الحيوانات في الفترة الماضية عقب تخوف الكثيرين منها بحجة أنها من الممكن أن تنقل الفيروس وتنشر العدوي.

والجدير بالذكر أن أوليفيا وايلد،‏ هو اسم الشهرة للممثلة الأمريكية أوليفيا جين كوكبرن، والتي بدأت تعمل في وقت مبكر من سنة 2000، ومنذ ذلك الحين ظهرت في عدد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية، واشتهرت خصوصا عن دورها في المسلسل التلفزيوني هاوس.

ووالدتها ، ليزلي ، هي منتجة وصحفية في برنامج 60 دقيقة ، أما والدها، اندرو كوكبرن، هو صحفي أيرلندي، وتزوجت في سن 19 سنة فقط في 7 يونيو 2003 من تاو روسبلي، أمير لمنطقة إيطالية صغيرة مختص في الموسيقى.