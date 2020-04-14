الكاف يحسم طريقة التأهل لمونديال الأندية

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل حول طريقة تأهل فرقه للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، والتي ستشهد مشاركة 24 ناديا من العالم بينها 3 فرق أفريقية.

وكان يفترض أن تقام النسخة الجديدة من مونديال الأندية في صيف 2021، لكن يتوقع تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، وترحيل موعد إقامة بطولتي كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا إلى يونيو/حزيران من نفس العام، بدلا من إقامتهما في الصيف المقبل.

ممثلو أفريقيا



المغربي عبدالمنعم باه، سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كشف عن طريقة تأهل أندية إفريقيا لكأس العالم للأندية في نسختها الجديدة، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: "سيتأهل إلى النسخة الجديدة من مونديال الأندية بطل النسخة المقبل لدوري أبطال إفريقيا ووصيفه بشكل مباشر، على أن تقام مباراة فاصلة بين الخاسرين من مباراتي نصف النهائي لحسم هوية الفريق الثالث المتأهل للبطولة العالمية".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تغيير نظام مونديال الأندية وإقامة نسخة موسعة جديدة بمشاركة 24 فريقا، بدلا من النظام الحالي.

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وينص النظام الحالي المتبع منذ العام 2005 على مشاركة حامل لقب دوري الأبطال في كل قارة بمونديال الأندية، بالإضافة إلى بطل مسابقة دوري الدولة المستضيفة للبطولة.

نسخة العام الحالي 2020 في ديسمبر/كانون الأول، كان يفترض أن تكون الأخيرة بالشكل الحالي، لكن جاء وباء كورونا، ليهدد انطلاقة الشكل الجديد للبطولة، خاصة أن السويسري جياني إنفانيتنو، رئيس الفيفا، أكد ضرورة عدم إقامتها في صيف 2021.

الأكثر شعبية

وحول الجدل الثائر حول النادي الأكثر شعبية في قارة أفريقيا، حسم الرجل المغربي الأمر، وقال: "بناء على الإحصاءات والأمور الرقمية، فإن النادي الأهلي المصري هو الأكثر شعبية، وذلك بناء على عدد المشجعين على المنصات الرقمية".

وكشف باه عن انتمائه التشجيعي في بلده المغرب، حيث أعلن أنه يميل لتشجيع نادي الوداد البيضاوي، وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.