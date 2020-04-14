العين الإخبارية - وكالاتالثلاثاء 2020/4/14 04:16 ص بتوقيت أبوظبي
تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عتبة مليوني إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وأشار الإحصاء إلى أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريبا منذ الثاني من أبريل/نيسان، بينما استقر عدد الوفيات العالمية عند 119 ألفا و483 حالة.
وسجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33% من إجمالي الحالات في العالم، تليها إسبانيا ثم إيطاليا والصين. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكدة.
ووصلت حالات الوفاة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا وإسبانيا.
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