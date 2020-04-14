نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأزرق

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت الفنانة نيللي كريم ، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت من خلالها الأنظار مرتدية سويت شيرت باللون الأزرق الغامق اللامع به قشر السمك. ومن الناخية الجمالية اعتمدت نيللي كريم، على إبراز جمالها من خلال وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج التى تلاءمت مع إطلالتها. Advertisements قد يهمك أيضا: نيللي كريم تخوض السباق الرمضاني بمسلسل كوميدي على غير عادتها تأجيل فيلم ليلى علوى ونيللى كريم لبعد رمضان بسبب كورونا

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