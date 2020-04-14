شقيقة نجمة مسرح مصر تعلن ارتباطها رسميا بكهربا

نشرت نورهان محمد أخت نجمة مسرح مصر إسراء عبد الفتاح عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة للاعب كهربا نجم النادى الاهلى تهنئة بعيد ميلاده.
وكتبت معلقة: "أردت أن أكون آخر شخص أتمنى لك عيد ميلاد سعيدًا للغاية - ستكون في قلبي هذا العام وكل عام قادم".
وأتم "كهربا" عامه الـ 26، اليوم الاثنين ، كونه من مواليد 13 أبريل عام 1994.
وكان "كاف" كتب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "عيد ميلاد سعيد للمصري محمود عبدالمنعم 'كهربا'".
وأضاف: "جناح الأهلي توج ببطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في 2013 ووصل لنهائي أمم إفريقيا عام 2017".
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