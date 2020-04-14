حمادة هلال يعلن عن كليب أغنية "متونسين ببعض" عبر انستجرام

شارك الفنان حمادة هلال بأغنية جديدة له على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب حماده هلال عليها معلقًا :" كليب متونسين ببعض حماده هلال.. بشكر قناة mbc مصر وإدارتها على الانتاج الرائع وانتظروا الكليب غدا على قناتي الرسمية على اليوتيوب خليك فالبيت".

تقول كلمات الأغنية: "مهما الدنيا بتقلب وشها عادي جاريها .. اما تحس ان الايام تشبه بعضيها .. خليك فاكر ربك قادر .. وحده يهون وحياتنا هيحميها .. خلينا كدة متونسين ببعض .. هزرنا حبة طب اللي جاي جد .. خليك في البيت وبلاش تروح لحد .. وان جالنا ضيف نبنيله حيطة سد".

متونسين ببعض" على قنوات ام بي سي، من كلمات سلمى رشيد، ومحمد البنداري، والحان حمادة هلال، وتوزيع أحمد عبد السلام، وانتاج ام بي سي.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

حماده هلال يغني "أشرب شاي" في حفل نايل دراما السنوي

حمادة هلال يتألق فى حفل نادى بروسيا دورتموند