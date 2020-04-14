بدون مكياج ريا أبى راشد تخطف الأنظار برفقة زوجها وابنتها

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" برفقة أبنائها وزوجها.

وظهرت الإعلامية ريا أبى راشد، بإطلالة بسيطة وملفتة خطفت بها الأنظار من داخل منزلها برفقة زوجها وابنتها الصغيرة، والتى اعتمدت فى ظهورها على عدم وضع المكياج والاكتفاء بالظهور ببشرتها الطبيعية .

وريا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

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