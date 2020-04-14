شاهد منى هلا تثير الجدل على "انستجرام"

نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، صورة للوحة الزيتية الشهيرة «الحقيقة العارية»، وهي عبارة عن إمرأة عارية تمامًا ترمز للحقيقة، وتخرج من البئر ممسكة بسوطها لتعاقب بني آدم، والتي رسمها الفنان الفرنسي جان ليون جيروم عام 1896.

وعلقت منى هلا، على الصورة، بقصة الحقيقة العارية، وتلاقي الكذب والحقيقة معًا، وكيف استطاع الكذب أن يخدع الحقيقة وينتزع ملابسها ويرتديه، بينما الأخرى تتوارى في البئر.

من جهة أخرى، روجت الفنانة منى هلا لفيلم "ليل خارجي" بعد إعلان عرضه على منصة نتفليكس ونشرت أفيش الفيلم على حسابها بـ"إنستجرام" وعلقت :"ليل خارجى متاح من النهاردة على نيتفليكس مشاهدة سعيدة للى لسه مشافوش".

تبدأ NETFLIX في عرض فيلم ليل خارجي بطولة كريم قاسم على منصتها من اليوم، ويحكي فيلم ليل خارجي عن ثلاثة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة ويقوم كريم قاسم بدور "مو" .

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ليل خارجي بطولة كريم قاسم ويشاركة البطولة منى هلا وشريف الدسوقي وإخراج أحمد عبد الله السيد.

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