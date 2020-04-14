حلا شيحا تتحدى ملل الحجر المنزلي بالتيك توك

شاركت الفنانة حلا شيحة فيديو جديد على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام من خلال الحظر المنزلي وكتبت معلقة عليه :" خلاص والله يا جماعة اخر واحد معلش انتو عارفين اي حاجة جديدة بتجنن فالأول جهدى اكييد....كام يوم كده وخلاص تابعونى عَلى تيك توك " يذكر ان الفنانة حلا شيحة شاركت فى 9 أفلام فقط كان أولها فيلم ليه خلتنى أحبك، والذى شاركت فى بطولته الفنان كريم عبد العزيز والفنانة منى زكي، وتم طرحه فى السينمات عام 2000، ثم شاركت فى فيلم السلم والثعبان عام 2001، وكان الانطلاقة الفنية الحقيقية لها. Advertisements قد يهمك أيضا: اعرف سر ارتداء حلا شيحة وعبير صبرى وهنادى مهنى الحجاب فى "خيانة عهد" حلا شيحة تستعيد الحجاب وتذكر الجميع بقضيتها

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