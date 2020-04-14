بـكلمات مؤثرة نيرمين الفقي تنعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

القاهرة - لايف ستايل
نعت الفنانة نيرمين الفقي، والدة الفنانة دنيا عبد العزيز عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .
وكتبت نيرمين " دنيا حبيبتي البقاء لله جودي كانت حبيبه الكل وإنتي كنتي كل حاجه في حياتها ربنا يصبرهم وإنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، تخوض السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.
"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.
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