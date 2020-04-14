جويل تطل على متابعيها بإطلالة جديدة برفقة إبنتها

شاركت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها مع إبنتها . وتألقت جويل مردينيان فى الصور بإطلالة غير تقليدية . فيما علقت على الصورة قائلة :"My Quarantine Trend". جويل هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي . Advertisements قد يهمك أيضا: سارة سلامة تثير الجدل بصورة سيلفي عبر "إنستجرام" بإطلالة كاجول إنجي خطاب تستعرض جمالها على "إنستجرام"

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