القاهرة - لايف ستايل
في ظل مخاوف المواطنين بسبب فيروس كورونا، وفرض حظر التجوال منعًا للتجمعات وحفاظًا على الحالة الصحية للمواطنين، يستمر صناع الدراما في مصر تصوير مسلسلاتهم للحاق بالموسم الرمضاني، حتى وإن اخترقوا القوانين وصوروا أثناء حظر التجوال.
فتقدم محمد سمير إبراهيم المحامي بالاستئناف العالي والمحاكم العسكرية بإنذار ضد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وطالبه بإيقاف تصوير كافة الأعمال الفنية والالتزام بقرار الدولة بحظر التجوال وغلق مدينة الإنتاج الإعلامي.
بالإضافة إلى الاحتفاظ بحق الدولة في تطبيق قوانين حظر التجوال بأثر رجعي على كافة الأعمال التي يثبت أنه تم تصويرها أثناء فترة الحظر وفنانيها، والاحتفاظ بالحق في الادعاء المدني عن الأضرار التي تعرض لها العاملين في الأعمال الفنية.
وكتب في الإنذار أن هناك تصريحات للفنان أشرف زكي أكد بها على عدم اتخاذ النقابة أي قرار بإيقاف الأعمال الفنية، وأنه بذلك ضرب بعرض الحائط القانون، لما يصورون صناع الدراما أثناء حظر التجوال، ويناشد بإيقاف التصوير حفاظًا على سلامة الفنانين وتطبيقًا للقوانين.
ويرى المحامي محمد سمير أن إيقاف تصوير الأعمال الفنية لن يكون أقصى علينا من غلق المساجد والكنائس والأعمال وإيقاف أرزاق بعض المهن، وتوقف حياة البعض.
كما أن المحامي اعترض من قبل على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وذلك لاتخاذه قرارًا بمنع التعاملات مع مطربي المهرجانات في الفترة الماضية، ورفع عليهم دعوى.
قد يهمك أيضا:
أشرف زكي ينفي توقف تصوير مسلسلات رمضان 2020
أشرف زكي يؤكد أن محمد رمضان قامة كبيرة
كانت هذه تفاصيل خبر إنذار على يد محضر لنقيب المهن التمثيلية من المحامي محمد سمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.