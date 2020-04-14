إنذار على يد محضر لنقيب المهن التمثيلية من المحامي محمد سمير

في ظل مخاوف المواطنين بسبب فيروس كورونا، وفرض حظر التجوال منعًا للتجمعات وحفاظًا على الحالة الصحية للمواطنين، يستمر صناع الدراما في مصر تصوير مسلسلاتهم للحاق بالموسم الرمضاني، حتى وإن اخترقوا القوانين وصوروا أثناء حظر التجوال.

فتقدم محمد سمير إبراهيم المحامي بالاستئناف العالي والمحاكم العسكرية بإنذار ضد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وطالبه بإيقاف تصوير كافة الأعمال الفنية والالتزام بقرار الدولة بحظر التجوال وغلق مدينة الإنتاج الإعلامي.

بالإضافة إلى الاحتفاظ بحق الدولة في تطبيق قوانين حظر التجوال بأثر رجعي على كافة الأعمال التي يثبت أنه تم تصويرها أثناء فترة الحظر وفنانيها، والاحتفاظ بالحق في الادعاء المدني عن الأضرار التي تعرض لها العاملين في الأعمال الفنية.

وكتب في الإنذار أن هناك تصريحات للفنان أشرف زكي أكد بها على عدم اتخاذ النقابة أي قرار بإيقاف الأعمال الفنية، وأنه بذلك ضرب بعرض الحائط القانون، لما يصورون صناع الدراما أثناء حظر التجوال، ويناشد بإيقاف التصوير حفاظًا على سلامة الفنانين وتطبيقًا للقوانين.

ويرى المحامي محمد سمير أن إيقاف تصوير الأعمال الفنية لن يكون أقصى علينا من غلق المساجد والكنائس والأعمال وإيقاف أرزاق بعض المهن، وتوقف حياة البعض.

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كما أن المحامي اعترض من قبل على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وذلك لاتخاذه قرارًا بمنع التعاملات مع مطربي المهرجانات في الفترة الماضية، ورفع عليهم دعوى.

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