دويتو جديد يجمع بهاء سلطان ومحمود العسيلي قريبا

كشف الفنان محمود العسيلي عن التعاون في عمل غنائي جديد مع الفنان بهاء سلطان.‏

شارك العسيلي متابعيه عبر حسابه على انستغرام، صورة مع سلطان وكتب معلقًا عليها: "مع ليفيل الوحش في الغنا بهاء سلطان، ‏قريبًا".‏

لاقى إعلان محمود العسيلي عن التعاون مع بهاء سلطان تفاعلًا من متابعيه حيث عبروا عن حماستهم وانتظارهم للمشروع الجديد.‏

كان بهاء سلطان شارك عددا من المطربين إحياء حفل عيد الحب الذي أقيم باستاد القاهرة، وكان من بينهم تامر حسني، وأحمد شيبة، ‏ووائل جسار‎.‎

يشار إلى أن محمود العسيلي احتفل بزواجه يوم الجمعة 10 يناير 2020‏‎، خبيرة التجميل أمنية عبد اللطيف‎.‎

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