القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان محمود العسيلي عن التعاون في عمل غنائي جديد مع الفنان بهاء سلطان.
شارك العسيلي متابعيه عبر حسابه على انستغرام، صورة مع سلطان وكتب معلقًا عليها: "مع ليفيل الوحش في الغنا بهاء سلطان، قريبًا".
لاقى إعلان محمود العسيلي عن التعاون مع بهاء سلطان تفاعلًا من متابعيه حيث عبروا عن حماستهم وانتظارهم للمشروع الجديد.
كان بهاء سلطان شارك عددا من المطربين إحياء حفل عيد الحب الذي أقيم باستاد القاهرة، وكان من بينهم تامر حسني، وأحمد شيبة، ووائل جسار.
يشار إلى أن محمود العسيلي احتفل بزواجه يوم الجمعة 10 يناير 2020، خبيرة التجميل أمنية عبد اللطيف.
قد يهمك أيضا:
العسيلى يتخطى المليون الثالث بكليب «جنة تكفينا»
نفاد حفل بهاء سلطان في ساقية الصاوي
كانت هذه تفاصيل خبر دويتو جديد يجمع بهاء سلطان ومحمود العسيلي قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.