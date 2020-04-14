شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يهنئ يوسف الشريف بعد طرح برومو مسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد هنيدى، على تهنئة الفنان يوسف الشريف بعد طرح برومو مسلسل "النهاية" الذى ظهر من خلاله أحداث افتراضية وعالم جديد، وحقبة زمنية لم يرها العالم من قبل، والمقرر عرضه على شبكة قنواتON.

النجم محمد هنيدى، علق عبر حسابه على تويتر، قائلاً:"مبروك يا جو .. شابوه على كل ثانية فى التريلر"، كما رد الشريف قائلاً:" ربنا يبارك فيك يارب شكراً جداً جداً .الحمدلله".

يشار أن المنتج الكبير تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائى الرسمى لمسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف، ويكتبه عمرو سمير عاطف، ويخرجه ياسر سامى، وأحتوى البرومو على حروب الجيل الرابع، والحروب الالكترونية، كما ظهرت فى البرومو أحداث افتراضية وعالم جديد، وحقبة زمنية لم يراها العالم من قبل، ومن المقرر عرضة على شبكة قنوات on.

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هنيدى

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من ألفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور أحداثه فى عالم افتراضى عام 2121.

ويعود النجم يوسف الشريف بـ "النهاية" إلى الدراما للمنافسة به فى موسم رمضان المقبل، وذلك بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغأورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.