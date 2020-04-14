شكرا لقرائتكم خبر عن "النهاية" أول تحد مصرى لأعمال الخيال العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت محاولات السينما والدراما المصرية لاقتحام عالم الخيال ‏العلمى ضئيلة للغاية، وواجهت الإرهاصات الأولى فشلا ‏ولم تجد صدى لدى الجمهور، وربما تحمس أحد المخرجين للفكرة سرعان ما تراجع، ربما يرجع ذلك إلى التكلفة، ‏وهى المشكلة التى تخطاها صناع مسلسل "النهاية" بعد أن تولت ‏شركة سينرجى مهمة تمويل العمل إنتاجيًا وهى الشركة ‏الأضخم فى مصر والمنطقة ‏العربية، والسبب الثانى ربما يعود إلى عدم تقبل ذوق ‏المشاهد المصرى وعقله أفكار الخيال العلمى ، ولكن ‏السبب الأخير غير منطقى حين نعلم أن المصريين يقبلون ‏على مشاهدة أفلام الخواجة الأمريكى التى لا يتقبلها عقل ‏ولا منطق، وأخيرا تحمس مخرج لهذا النوع من الدراما ‏مجازفة فإما أن تأخذه فى منطقة أخرى فنيا أو تؤذيه أكثر ‏ما تفيده وهذه شجاعة تحسب للمخرج ياسر سامى، ومعه ‏الكاتب عمرو سمير عاطف. ‏

"شابوه يوسف الشريف" عبارة ترددت كثيرا خلال السنوات الأخيرة تحمل إشادة من جمهور الدراما المتابعين للأعمال الدرامية فى شهر رمضان، ورغم كثرة تلك الأعمال للدرجة التى تشعر فيه بالتيه فلا يعرف ماذا تشهد ولمن، إلا أن يوسف الشريف استحوذ على النسبة الأكبر من الشابوهات الرمضانية، واليوم ومع طرح برومو مسلسل "النهاية" نال الشريف أول شابوه فى الموسم قبل عرض المسلسل بحوالى 12 يوما تفصلنا عن بدء الشهر الكريم.

ربما يساهم عنصر "الحالية" فى ضمان نجاح المسلسل، فالأقاويل التى تطلق على علاتها دون سند أو دليل بنهاية العالم خلال 2020 ، خاصة مع الظروف التى يمر بها العالم أولها صدام أمريكى إيرانى لوح بنشوب حرب فى الأفق، وتبعه انتشار سريع وغير متوقع لجائحة كورونا فى العالم أجمع، جعل الناس تتوقع أن نهاية العالم قد اقتربت، ليأتى يوسف الشريف و"يبروز" تلك التخمينات ويقويها بمسلسل يحمل عنوانه اسم "النهاية".

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فنيًا يمكننا القول أن مسلسل "النهاية" مسلسل خيال علمى بروح مصرية، فمشاهد البرومو تحمل بين سطورها حروب الجيل الرابع، والحروب الإلكترونية، وأحداث افتراضية تدور فى عالم جديد خلال حقبة زمنية لم يرها العالم من قبل.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه على شبكة قنوات ON ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121.

ويعود النجم يوسف الشريف بـ "النهاية" إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.