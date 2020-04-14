شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنتهى من "هزر فزر" وهؤلاء ضيوف الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة هنا الزاهد مطلع هذا الأسبوع من تصوير آخر حلقات برنامجها الجديد "هزر فزر" الذى يتم عرضه يومى السبت والأحد من كل أسبوع على شاشة cbc، حيث استضافت هنا فى الحلقة الأخيرة الفنانين ميرنا نور الدين وهدى المفتى وعمر السعيد وأسماء جلال وتامر هشام.

وتخوض هنا الزاهد بـ"هزر فزر" تجربتها الأولى فى تقديم البرنامج التليفزيونية، مستغلة غيابها عن دراما رمضان المقبل، ويعتمد البرنامج على المسابقات حيث تستضيف هنا عدد من النجوم الذين يتنافسون من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، إذ ينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهما يضم 3 فنانين.



أحمد-الشيخ ووياسر الطوبجى وماجد المصرى ورشا مهدى مع هنا

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ومن أبرز ضيوف البرنامج الفنان أحمد فهمى وأكرم حسنى وماجد المصرى وعمرو وهبة ونسرين أمين ومى سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ماجد المصرى وفاء عامر وأتين عامر ونسرين طافش وميرهان حسين ومينا عطا ومحمد شاهين وأحمد الشيخ وكريم عفيفى وياسر الطوبجى ورشا مهدى وهبة الأباصيرى وسامح حسين ودينا وايمان السيد وسليمان عيد وإدوارد.

وفى سياق آخر قاربت هنا على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلم "الغسالة" المتوقف حالياً، وهو تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.



سامح حسين ودينا ومى سليم وميس حمدان والشامى مع هنا الزاهد