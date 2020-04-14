شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يتمنى تقديم جزء ثان من هذا الفيلم ولكن بشرط ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم هانى رمزى أنه يتمنى تقديم جزء ثان من فيلم "غبى منه فيه" الذى قدمه عام 2004 وحقق نجاحا كبيرا ومازالت إفيهاته فى أذهان الجمهور حتى الآن، مشيرا إلى أنه إذا قدمه سيكون بشكل مختلف تمامًا خاصة أنه من أقرب الأفلام إلى قلبه.

وأضاف هانى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أنا كهانى شارط لو تم تقديم جزء ثان من العمل لابد أن يكون أفضل من الجزء الأول الذى مر على طرحه أكثر من 15 عام .

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الجزء الأول من فيلم "غبى منه فيه" عرض عام 2004، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وشارك فى بطولته هانى رمزى ونيللى كريم وطلعت زكريا وحسن حسنى ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج رامى إمام.

من ناحية أخرى يستعد النجم هانى رمزى خلال الأيام المقبلة لتصوير فيلم جديد يحمل اسم "الباب يفوت جمل"، ينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية كعادته وهو من تأليف سامح سرالختم وإخراج أحمد البدرى، ومن المقررالكشف عن باقى الأبطال قريبا للبدء فى تصويره.

ويعيد هذا العمل النجم هانى رمزى للسينما بعد غياب عامين منذ قدم آخر أعماله فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع و’خرون ومن إخراج ايهاب لمعى، وتناول الفيلم حياة هانى رمزى البسيطة الذى يعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع فى العديد من المفارقات الكوميدية التى يتعرض لها أثناء تأدية عمله.