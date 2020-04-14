شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الراحل خالد عادل طالبًا فى كلية التربية الموسيقية ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حزن يسيطر على الوسط الغنائى المصرى بعد وفاة الملحن ‏الشاب خالد عادل بعد صراع المرض، إذ عانى مؤخرًا من ‏وجود مياه على الرئة ومشاكل فى الكلى والطحال واحتجز ‏لعدة أيام فى مستشفى شبرا العام .‏

فى تلك الصور يقف خالد عادل وسط زملائه من طلاب ‏كلية التربية الموسيقية ومنهم الملحن محمد رحيم خلال دراسته ‏بالكلية، كما تجمعه صورة بالفنان مدحت صالح من داخل ‏الاستوديو، وأخرى مع المخرج الكبير شريف عرفة. ‏

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وعانى مؤخرًا الملحن خالد عادل من فشل كلوى حيث إنه ‏من حوالى 5 سنين عانى من فشل فى الكليتين، ورفض ‏جسده كلى كان قد زرعها من قبل‎.‎

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وطرح خالد عادل مؤخرا أغنية "على قد المسئولية" ‏وكانت خاصة بكأس أمم أفريقيا وهى من كلمات علاء ‏مناع، وألحان أحمد محيى وخالد عادل، وتوزيع محمد زقزوق‎.‎

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وشارك فى غنائها 4 ملحنين من ضمنهم وهم محمود ‏الخيامى، وأحمد البرازيلى، أحمد مصطفى، أحمد محيى، ‏والفنان الكوميدى إسلام محيى والمطربة التونيسية سها ‏وشارك فى الظهور فى الكليب عدد من الشخصيات العامة ‏والإعلاميين ومن إخراج أحمد العربى‎.‎

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الملحن خالد عادل غنى من ألحانه. نخبة من النجوم، ‏منهم: مصطفى قمر: "نظرة عين، من أول يوم عرفتك"، ‏وحميد الشاعري: "انسى الدنيا"، وعامر منيب وخالد سليم ‏وغيرهم.‏