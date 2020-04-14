شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل دانى جولدمان المؤدى الصوتي بمسلسل الرسوم المتحركة "السنافر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الممثل الأمريكى دانى جولدمان، مؤدى صوت "سنفور المفكر" في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير السنافر، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراع من المرض، على إثر تعرضه لسكتات دماغية أوائل الماضى وليس هناك علاقة بين وفاته وفيروس كورونا.

وكتب دوج إللى وكيل أعماله، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "أن وفاته ليس لها علاقة بفيروس كورونا، وأن دانى كان فريدا من نوعه، وكان بشوشا بشكل لايصدق، كما أنه كان محبا للأطفال، سنفتقده".

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دانى جولدمان

ويعتبر مسلسل السنافر إحدى مسلسلات الرسوم المتحركة الأمريكية التي تركت تأثيرا كبير في جيل الثمانينيات والتسعينات من القرن الماضى والتي تم دبلجتها وعرضها في القنوات العربية المختلفة حيث تأثر الشباب في مختلف دول العالم بشخصيات السنافر وتقام العديد من التجمعات التي تتنكر بأزياء لشخصياتهم الخيالية.

وكانت عرضت قناة يورونيوز فيديو لأكبر تجمع قرابة 3500 شخص غرب فرنسا، متنكرين في أزياء لشخصيات خيالية من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "السنافر" من اجل تحطيم الرقم القياسى العالمى لأكبر تجمع على الإطلاق لـ"السنافر"، إضافة إلى التصدي لمخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وحسب سلسلة الرسوم المتحركة، فإن "السنافر" البلجيكية، تعيش في "قرية" خيالية تضم كائنات صغيرة تعيش في منازل على شكل "فطر" في الغابة، وقال نيكولا أحد المشاركين في الفعالية "كان علينا أن ننظر إلى القواعد، وكان علينا البحث عن الأزياء.. كانت مغامرة حقيقية، لكننا فعلناها، نحن اليوم فخورون بأن نكون أبطال العالم".