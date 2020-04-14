شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكشف تفاصيل أوبريت "أنت أقوى" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف العدل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أوبريت "أنت أقوى" رسالة مصر إلى الإنسانية، ومن المقرر أن يسجل محمد منير وتامر حسنى الكوبليهات الخاصة بهما اليوم على أن يتم التصوير تزامنًا مع تسجيل الأغنية وسوف يسجل صابر الرباعى الأغنية في تونس ويتم تصوير مشاهده هناك أيضًا، ونفس الشىء مع وائل الجسار الذى سيقوم بتصوير مشاهده وتسجيلها ببيروت، أما الديفا سميرة سعيد تقوم الآن بتسجيلها وتصويرها بالجونة.
وتابع "قائمة الموقعين على البيان لم تقتصر على الفنانين والكتاب فقط، بل شملت مهندسين وفئات أخرى"، مؤكدا أن البيان لا يعتبر دعوة لعدم معاقبة مرتكبي الإساءة.
وأردف: "أن أوبريت أنت أقوى بمثابة رسالة مصر إلى الإنسانية، ومن المقرر أن يسجل محمد منير وتامر حسني الأجزاء الخاصة بهما ، ويليهما صابر الرباعي ووائل الجسار بعد غد".
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