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”الخليج 365” يكشف تفاصيل أوبريت "أنت أقوى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب والسيناريست  مدحت العدل تفاصيل وكواليس أوبريت  "أنت أقوى"، الذى يشارك فيه محمد منير وكارول سماحة وتامر حسني وصابر الرباعي وسميرة سعيد ووائل جسار، لافتًا إلى أن الأوبريت من تأليفه وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى ومن المقرر عرض الأوبريت هذا  الأسبوع على طريق الفيديو كليب من إخراج طارق العريان.

 

وأضاف  العدل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أوبريت "أنت أقوى" رسالة مصر إلى الإنسانية، ومن المقرر أن يسجل محمد منير وتامر حسنى الكوبليهات الخاصة بهما اليوم على أن يتم التصوير تزامنًا مع تسجيل الأغنية وسوف يسجل صابر الرباعى الأغنية في تونس ويتم تصوير مشاهده هناك أيضًا، ونفس الشىء مع وائل الجسار الذى سيقوم بتصوير مشاهده وتسجيلها ببيروت، أما الديفا سميرة سعيد تقوم الآن بتسجيلها وتصويرها بالجونة.

 

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كان العدل، قد قال فى تصريحات تليفزيونية  إن "الشاعر الكبير جمال بخيت تبني فكرة إصدار بيان للتحدث عن العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والكويتي، وكان في مقدمة المشاركين في البيان الدكتورة إيناس عبد الدايم بصفتها الفنية"، مشيرا إلى أنه تم تسليم البيان إلى السفارة الكويتية في مصر.

وتابع "قائمة الموقعين على البيان لم تقتصر على الفنانين والكتاب فقط، بل شملت مهندسين وفئات أخرى"، مؤكدا أن البيان لا يعتبر دعوة لعدم معاقبة مرتكبي الإساءة.

وأردف: "أن أوبريت أنت أقوى بمثابة رسالة مصر إلى الإنسانية، ومن المقرر أن يسجل محمد منير وتامر حسني الأجزاء الخاصة بهما ، ويليهما صابر الرباعي ووائل الجسار بعد غد". 

 

 

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