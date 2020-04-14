شكرا لقرائتكم خبر عن كأول مسلسل خيال علمى مصرى.. اهتمام عالمى بمسلسل "النهاية" ليوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد طرح البرومو التشويقي لمسلسل "النهاية " للنجم يوسف الشريف وإنتاج شركة سينرجي نال اهتمام وإعجاب الكثير من النجوم وزاد الإعجاب أكثر وأكثر من وسائل إعلام دولية تحدثت عن تلك التجربة الفريدة كأول مسلسل خيال علمي مصري مصنوع بشكل عالمي.

نشر موقع روسا اليوم البرومو التشويقي للمسلسل وأشار لأحداثه وأبطاله وشركة إنتاجه وقالت RT : من المتوقع أن يحقق هذا المسلسل نجاحًا ضخمًا، كونه أول مسلسل خيال علمي من هذا النوع في الشرق الأوسط ومصر، بالإضافة إلى الشهرة الواسعة التي يحظى بها الفنان يوسف الشريف.



روسيا اليوم تشيد بالمسلسل

البرومو أيضا بمجرد طرحه تحول لتريند علي موقع جوجل وعلي تويتر ونال الكثير من الإعجاب لعدد من النجوم منهم محمد هنيدي ونجم كرة القدم محمود تريزيجيه والنجم محمد إمام وهند صبري .

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