صورة| محمد عز ضيف شرف "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد عز عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من كواليس مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة.
وكتب عز : "شرف كبير وعظيم إنى أكون في مسلسل بيحكي بطولة عظيمة لرجال عظام، رحم الله شهدائنا، إن شاء الله هكون موجود في الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار".
يُذكر أن الاختيار يحكي قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، أحد أبطال الصاعقة المصرية، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
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