صلاح عبدالله يمثل مع بناته.. والفيشاوي يغني.. نجوم الفن في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد كبير من النجوم على اللجوء إلى بعض الوسائل المختلفة للترفيه عن أنفسهم وجمهورهم خلال فترة الحجر المنزلي، الذي نعيشه الاَن، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك عدد من نجوم الفن لجوء إلى الرقص والغناء والتمثيل على برنامج "تيك توك"، بينما لجأ أخرون لوسائل ترفيهية أخرى كالطبخ أو البحث في البوم الذكريات أو اللعب مع أولاده كنوع من التسلية والترفيه.

"الخليج 365" يعرض لكم جانب من حياة النجوم في العزل المنزلي

صلاح عبدالله

نشر الفنان صلاح عبدالله مقطع فيديو يجمعه بابنتيه دنيا وشروق وزوجيهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهروا في الفيديو وهم يمثلون أحد المشاهد على تيك توك، الخاص بجملة "بابا الواد دا بيعاكسني" من داخل حديقة منزلهم، وعلق عبدالله : "مع بناتي وجوازهم بعد التعقيم السليم ومحاولة للفرفشة، ويارب أحلى صباح من جوه قلب صلاح، نهدى بقى من الكابوس، ينزاح".

أحمد الفيشاوي

كما نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يغني أغنية "كينج كونج"، للمطرب أبو الليف، من داخل حمام منزله، وعلق :"دا وأنا رابط إيدي بلعب بينج بونج".

كندة علوش

قررت الفنانة كندة علوش أن تستغل فترة العزل المنزلي، بالحصول على معلومات عن التغذية والمناعة لابنتها حياة.

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ونشرت الفنانة كندة علوش مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "ياريت تكونوا ما زهقتوا من قعدة البيت، أكتر حاجة كانت شاغلة بالي الفترة اللي فاتت إزاي أهتم بتغدية بنتي حياة، وإزاي أهتم بمناعتها، ولقيت أمهات كتير مهتمة بالموضوع دا".

أضافت كندة:"قررت استعين بخبراء يجاوبوني على كل الاسئلة والاستفسارات دي، وياريت كل أم عايزة تعرف عن الموضوع دا تشاركنا بأسئلتها".

وعلقت كندة: "صباح الخير عليكم جميعا، ويارب تكونوا بألف هير، وياريت كل الأمهات اللي عندهم استفسارات عن تغذية الأطفال ومناعتهم يكتبوا تحت".

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة ثلاثة مقاطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من تطبيق "تيك توك".

وظهرت حلا في فيديوهين وهي تقلد دنيا سمير غانم، بينما ظهرت في الثالث وهي تقلد إحدى الشخصيات من اجتماع ديزني الأسطوري، وعلقت عليه: "خلاص والله يا جماعة آخر واحدة معلش انتوا عارفين أي حاجة جديدة بتجنن في الأول، حهدى أكيد، كام يوم كدة وخلاص، تابعوني على تيك توك".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تغني وترقص على إحدى الأغنيات الأجنبية، كما كان بجانبها "حقيبة" سفر من داخل حديقة منزلها.

علياء عساف

كما نشرت الفنانة علياء عساف مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت فيه وهي تجسد إحدى الشخصيات: "عاملة لاف .. خالتك، أمك، عائلتك، أختك، تعملك هي لاف، أعملك أنا شاي بلبن".