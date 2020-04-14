علي غزلان مع منة عرفة وشيري عادل بفستان أحمر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " أكثر 4 أشياء اشتقتلها بهذه الفترة، التجول و التوهان في مدن لا أعرفها، أن أحضن عائلتي و أحبابي، تأمل الناس عن بعد في المطارات و المطاعم، لعب التنس".

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أحمر، وعلقت: "ابتسم، هو المفتاح الذي يناسب قفل قلب الجميع".

يارا

نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من داخل منزلها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع كلبها، كما كانت مرتدية ملابس شتوية.

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إلهام عبدالبديع

نشرت الفنانة إلهام عبدالبديع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "‘إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا "أوف شولدر" من اللون الأحمر.

علي غزلان

نشر اليوتيوبر علي غزلان صورة تجمعه بالفنانة منة عرفة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "ملكي"

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي .

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة تجمعها بخطيبها الفنان أحمد خالد صالح من حفل خطبتهما، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال من أحد شوارع منطقة الزمالك".

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة، من داخل غرفة الملابس الخاصة به في منزله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"ليه كدا".