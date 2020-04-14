محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي"
توفي الفنان الأمريكى دانى جولدمان، الذي أدى صوت "سنفور المفكر" في مسلسل الرسوم المتحركة "السنافر"، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراع من المرض.
وتعرض الفنان جولدمان، لسكتات دماغية أوائل الشهر الماضى، ولا يوجد أية علاقة بين وفاته وفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه وكيل أعماله.
وكتب دوج إللى وكيل أعماله، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "وفاة داني جولدمان ليس لها علاقة بفيروس كورونا، لقد كان فريدا من نوعه بشوشا بشكل لايصدق، كما أنه كان محبا للأطفال، سنفتقده".
يُذكر أن مسلسل السنافر أحد مسلسلات الرسوم المتحركة الأمريكية التي تركت تأثيرا كبير في جيل الثمانينيات والتسعينات من القرن الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر "سنفور المفكر".. وفاة الفنان الأمريكي داني جولدمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.