"سنفور المفكر".. وفاة الفنان الأمريكي داني جولدمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي"

توفي الفنان الأمريكى دانى جولدمان، الذي أدى صوت "سنفور المفكر" في مسلسل الرسوم المتحركة "السنافر"، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراع من المرض.

وتعرض الفنان جولدمان، لسكتات دماغية أوائل الشهر الماضى، ولا يوجد أية علاقة بين وفاته وفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه وكيل أعماله.

وكتب دوج إللى وكيل أعماله، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "وفاة داني جولدمان ليس لها علاقة بفيروس كورونا، لقد كان فريدا من نوعه بشوشا بشكل لايصدق، كما أنه كان محبا للأطفال، سنفتقده".

يُذكر أن مسلسل السنافر أحد مسلسلات الرسوم المتحركة الأمريكية التي تركت تأثيرا كبير في جيل الثمانينيات والتسعينات من القرن الماضي.