محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
انسحب المخرج هاني خليفة من مسلسل لعبة النسيان، للفنانة دينا الشربيني، بعد تصوير نصف مشاهده تقريبا.
ويستكمل التصوير المخرج أحمد شفيق، الذي بدأ بالفعل في تصوير مشاهد العمل.
فيما يقود الوحدة الثانية المخرج تامر عشري، الذي أكد لـ"الخليج 365" أنه متواجد قبل انسحاب هاني خليفة، وما زال يواصل عمله، بشكل طبيعي.
من جانبه السيناريست تامر حبيب أوضح أن انسحاب هاني خليفة، ليس بسبب أي خلاف، ولكن لرفضه التعديلات التي أجريت على السيناريو، بسبب ظروف كورونا، ومنها تقليل المشاهد الخارجي، والاستغناء عن مشاهد المجاميع.
ويعد هذا العام الثاني على التوالي، الذي ينسحب فيه مخرج مسلسل دينا الشربيني، إذ انسحبت العام الماضي المخرجة كاملة أبو ذكري، وجاء بعدها أحمد مدحت ثم سامح عبدالعزيز.
المسلسل يدور حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر انسحاب هاني خليفة من مسلسل لعبة النسيان.. وأحمد شفيق يبدأ التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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