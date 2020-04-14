نادية الجندي تنشر فيديو من كواليس "سكر زيادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نادية الجندي مقطع فيديو، من كواليس مسلسل "سكر زيادة"، المقرر عرضه رمضان المقبل على شاشة "Mbc مصر"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت الجندي في الفيديو رفقة الفنان حسني شتا، من داخل سيارة ملاكي في أثناء تصوير أحد المشاهد، وعلقت: "من كواليس مسلسل سكر زيادة، يارب العمل يعجبكم، بإذن الله".

"سكر زيادة"، مستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، وتجرى أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة الغير تقليدية.

والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبدالباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة