"إنسانة وحنونة".. سوسن بدر تنعى والدة دنيا عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة سوسن بدر على نعي والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا، أمس، الأحد 12 أبريل، بعد صراع مع المرض.

ونشرت سوسن بدر صورة دنيا رفقة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " البقاء لله جودى والدة دنيا عبد العزيز الله يرحمها كانت أخت عزيزة وانسانة وحنونة ورقيقة ربنا يصبر قلبك يا دنيا".

وشيع جثمان جودي والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، اليوم الإثنين، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الإعلامية بوسي شلبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنانة تتواجد في منزلها حاليًا، وتستقبل العزاء هُناك: "هتستقبل العزا في بيتها وأي حد من زملائها يقدر يروح يعزيها في البيت من النهاردة، إنما هي مش هتعمل عزا".