يضم منير والديفا وتامر وجسار.. مدحت العدل يكشف تفاصيل أوبريت "أنت أقوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قال المؤلف والسيناريست مدحت العدل، إن أوبريت"أنت أقوى" من تأليفه وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وسيتم عرضه هذا الأسبوع بطريقة الفيديو كليب، وهو من إخراج طارق العريان.

وتابع العدل، في تصريحات لمصراوي، أن الأوبريت يشارك فيه محمد منير وكارول سماحة وتامر حسني وصابر الرباعي وسميرة سعيد ووائل جسار.

وأضاف، أن محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة يسجلون اليوم الكوبليهات الخاصة بهم، على أن يتم التصوير تزامنًا مع تسجيل الأغنية، وسوف يسجل صابر الرباعى الأغنية في تونس ويتم تصوير مشاهده هناك أيضًا، وكذلك وائل جسار الذى سيقوم بتصوير مشاهده وتسجيلها ببيروت، أما الديفا سميرة سعيد تقوم الآن بتسجيلها وتصويرها بالجونة.