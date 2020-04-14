نيمار دا سيلفا يتمنى الحظ والسعادة لأمه مع شريكها الجديد الأصغر منه بـ6 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 02:45 صباحاً - أثبت اللاعب البرازيلي الشهير نيمار دا سيلفا ،نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي،حبه لأمه بموافقته على زواجها من شاب صغير السن ،ما أثار دهشة وجدل الملايين من متابعيه حول العالم.

أعلنت نادين جونجالفيز سانتوس ،والدة لاعب كرة القدم الشهير نيمار دا سيلفا،البالغة من العمر 52 عاماً،ارتباطها رسمياً بالشاب تياجو راموس، وعمره 22 عاماً أي يصغرها ب30 عاماً تقريباً،ويصغر نجلها الرياضي الشهير نيمار ب6 سنوات،ويعمل بمجال ألعاب الكمبيوتر في البرازيل،فأثارت موجة عاصفة من الجدل والدهشة في الصحف الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي خاصةً بعد موقف نجلها النبيل غير المتوقع منه،ووقوفه إلى جانبها في قرارها العاطفي متمنياً لها الحظ السعادة مع شريك حياتها الجديد تياجو راموس.

بل وفاجأ نيمار الملايين من متابعيه بعدم الإكتفاء بموافقته على هذا الارتباط،بل قدم دعماً معنوياً أكبر لوالدته علناً،بأن قام بالتقاط صورة تذكارية مع شريكها الشاب الأصغر منه تياجو راموس،وهو بالأصل معجب قديم باللاعب نيمار دا سيلفا،وعبر له سابقاً عن إعجابه به،وبأنه ملهمه ويتمنى اللعب كأخ معه،وبارك لهما نيمار ارتباطهما في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام" قائلاً لأمه: "كوني سعيدة يا أمي..أحبك".

وما لا يعرفه الكثيرون،أن نيمار كان يعرف مسبقاً بعلاقة والدته العاطفيه من 5 فبراير الماضي،وقد دعاها وشريكها الجديد لاعب ألعاب الكمبيوتر تياجو راموس إلى حفل عيد ميلاده ال 28 في فرنسا،والتقطا العديد من الصور التذكارية معاً،وعرف عن تياجو،أنه من أكثر المعجبين المتحمسين بنيمار منذ زمن بعيد وقبل تعرفه على والدته نادين،حسب ما ذكرت وسائل اعلام برازيلية.

والأطرف من موقف نيمار،هو موقف والده،حيث بارك لزوجته السابقة نادين جونجالفير ارتباطها الجديد .

وكانت نادين جونجاليز سانتوس،والدة نيمار،أعلنت علاقتها الرسمية بحبيبها وشريكها الشاب محترف ألعاب الكمبيوتر وعارض الأزياء تياجو راموس البالغ من العمر 22 عاما من خلال نشرها صورة حميمة لها معه في حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"،وحازت صورتهما معاً على أكثر من 413 ألف إعجاب بحسابها الرسمي الذي يبلغ عدد متابعيها فيه أكثر من مليون و400 ألف متابع ومتابعة،كما نشر شريكها الشاب تياجو الصورة نفسها بحسابه في إنستقرام،وحصدت أيضاً 160ألف إعجاب .

ويشار إلى أن نادين جونجاليز سانتوس ،انفصلت رسمياً عن زوجها السابق ووكيل أعمال إبنها نيمار في الوقت نفسه، واجنر ريبيرو، عام 2016 بعد مضي 25 سنة على زواجهما الذي انتهى بطلاق ودي من أجل أبنائهما.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"