استنكرت الإعلامية دعاء صلاح تزايد أساليب التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي اطلقت عليها " ظاهرة المتحرش الإلكتروني .
وقالت دعاء صلاح من خلالفيديو لها علي قناتها الخاصة بـ يوتيوب: هي ظاهرة المتحرش الإلكتروني دي هتخلص أمتي، مشيرة إلي وجود المترشحين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك ، إنستجرام ، سناب شات، تيك توك.
ووجهت الإعلامية دعاء صلاح في نهاية الفيديو كلمة للمتحرشين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: ربنا ياخدكوا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. دعاء صلاح توجه كلمة ل"المتحرش الإلكتروني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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