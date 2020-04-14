بالفيديو .. دعاء صلاح توجه كلمة ل"المتحرش الإلكتروني"

استنكرت الإعلامية دعاء صلاح تزايد أساليب التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي اطلقت عليها " ظاهرة المتحرش الإلكتروني .

وقالت دعاء صلاح من خلال

فيديو لها علي قناتها الخاصة بـ يوتيوب: هي ظاهرة المتحرش الإلكتروني دي هتخلص أمتي، مشيرة إلي وجود المترشحين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك ، إنستجرام ، سناب شات، تيك توك.

ووجهت الإعلامية دعاء صلاح في نهاية الفيديو كلمة للمتحرشين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: ربنا ياخدكوا.